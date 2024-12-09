Врач лишилась работы из-за высказываний в адрес матерей с болеющими детьми

Врач, работающий в поликлинике № 1 города Балаково Саратовской области Екатерина Майорова будет отстранена от работы после того, как в соцсетях оскорбила матерей детей «ленивыми, неблагодарными, никчемными».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии