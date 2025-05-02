Громкая севастопольская ночь: сколько было сбито вражеских беспилотников, сколько объектов пострадало?

В ночь на 2 мая силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морем. «89 (БПЛА сбито) над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, один – над акваторией Азовского моря», – заявили в Министерстве обороны России.
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