Громкая севастопольская ночь: сколько было сбито вражеских беспилотников, сколько объектов пострадало?

В ночь на 2 мая силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морем. «89 (БПЛА сбито) над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, один – над акваторией Азовского моря», – заявили в Министерстве обороны России.