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В «Реале Сосьедад» объяснили, почему Захарян ушел в раздевалку во время матча с «Эспаньолом»: «Он сходил в туалет»

В «Реале Сосьедад» объяснили, почему Захарян ушел в раздевалку во время матча с «Эспаньолом»: «Он сходил в туалет»

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате опроверг слухи о демарше российского полузащитника Арсена Захаряна во время матча 3-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (2:1).

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