Министр обороны Франции: безопасность Израиля не подлежит обсуждению

REUTERS/Amir Cohen Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню считает, что Израиль не должен забывать про нормы международного права, а также обязан позаботиться о безопасности мирных жителей Ближнего Востока во время конфликта.
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