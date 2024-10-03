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Министр обороны Франции: безопасность Израиля не подлежит обсуждению

Министр обороны Франции: безопасность Израиля не подлежит обсуждению

REUTERS/Amir Cohen Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню считает, что Израиль не должен забывать про нормы международного права, а также обязан позаботиться о безопасности мирных жителей Ближнего Востока во время конфликта.

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