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Московский комсомолец в Израиле

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Израильские фармацевты арестованы за хищение и продажу медикаментов, предназначенных для солдат ЦАХАЛ

Израильские фармацевты арестованы за хищение и продажу медикаментов, предназначенных для солдат ЦАХАЛ

В Израиле раскрыта масштабная схема хищения десятков тысяч медикаментов, предназначенных для военных, — арестованы два фармацевта, работавшие по контракту с Мисрад битахон .

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