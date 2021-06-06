Закон "О коренных народах" – попытка Киева спровоцировать кризис в Крыму

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕЗакон "О коренных народах" – попытка Киева спровоцировать кризис в КрымуПо закону «О коренных народах Украины» коренными признаются только жители Крыма – крымские татары, крымчаки и караимы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРезидент 007Deutschland uber aiies. Такой лозунг был у фашистов в Германии. Перевод такой-Германия превыше всего. А сегодня на Украине бандеровцы позаимствовали у Гитлера эту фразу и перевели её на украинский язык. Получилось "Украiна понад усе". Падлюки.Комментировать
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