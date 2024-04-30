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Нетрезвых водителей в Ноябрьске ловили госавтоинспекторы

Нетрезвых водителей в Ноябрьске ловили госавтоинспекторы

Госавтоинспекторы Ноябрьска провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель».  За понедельник, 29 апреля, полицейские остановили 35 машин, чтобы проверить их владельцев на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

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