Нетрезвых водителей в Ноябрьске ловили госавтоинспекторы

Госавтоинспекторы Ноябрьска провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». За понедельник, 29 апреля, полицейские остановили 35 машин, чтобы проверить их владельцев на состояние алкогольного или наркотического опьянения.
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