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Крымская газета

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В Феодосии и прилегающих сёлах 3 сентября отключат воду из-за аварии на сетях «Крымэнерго»: адреса

В Феодосии и прилегающих сёлах 3 сентября отключат воду из-за аварии на сетях «Крымэнерго»: адреса

В связи с аварией на сетях «Крымэнерго» 3 сентября возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения в Феодосии и ряде населённых пунктов Феодосийского филиала.

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