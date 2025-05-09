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Акция ´Ветеран живёт рядом´.

Акция ´Ветеран живёт рядом´.

06.05.2025 в рамках акции ´Ветеран живёт рядом´ члены первичной организации ОО ´БРСМ´ поздравили с праздником Победы узников Великой Отечественной войны и вручили им юбилейные медали ´80 лет Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 года´ и удостоверения .

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