Акция ´Ветеран живёт рядом´.

06.05.2025 в рамках акции ´Ветеран живёт рядом´ члены первичной организации ОО ´БРСМ´ поздравили с праздником Победы узников Великой Отечественной войны и вручили им юбилейные медали ´80 лет Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 года´ и удостоверения .