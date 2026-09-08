Аттестат из перехода и тараканы в съемной квартире: как живет ведущий «Контрольной закупки» Антон Привольный

«Мне пишут: чтоб ты помер. А я смотрю на плесень с тараканами на стене своей съемной квартиры, слушаю, как ребенок ноет над домашкой, вижу, как таракан ползет по столу.
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