Омбудсмен: избившие участника СВО в Приморье подростки состоят на профучете

Подростки, подозреваемые в нападении на участника СВО в городе Уссурийск, находятся на профучете в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольгу Романову.