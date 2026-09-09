Карантин установлен в Подмосковье из-за узелкового дерматита скота

В Лосино-Петровском введён карантин из-за узелкового дерматита скота. В радиусе 3 км запрещены ввоз и перемещение невакцинированных животных.
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