В России отменен обязательный техосмотр для ОСАГО

Водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. Эксперты страхового рынка уверены: потребители позитивно воспримут нововведение, потому что оформить «автогражданку» теперь будет проще, но и здесь есть свои подводные камни.
Водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. Эксперты страхового рынка уверены: потребители позитивно воспримут нововведение, потому что оформить «автогражданку» теперь будет проще, но и здесь есть свои подводные камни.
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