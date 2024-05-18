В столице Республики Адыгея состоялся региональный чемпионат по деловым играм!? В стенах Майкопского государственного технологического университета лучшие команды из районов и городов Республики Адыгея соревновались между собой в кейс-чемпионате по предпринимательству.
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