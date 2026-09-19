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МЛС. «Атланта» Миранчука против «Портленда», «Канзас Сити» Шапи примет «Филадельфию», «Интер Майами» Месси сыграет с «Сан-Диего» в ночь на понедельник

В регулярном чемпионате МЛС в ночь на воскресенье «Атланта» Алексея Миранчука сыграет с «Портлендом», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова примет «Филадельфию».

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