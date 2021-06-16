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Недетские игры: в Британии мальчику подарили коробку Lego с кокаином

Маленький житель Великобритании на день рождения по ошибке получил вместо конструктора наркотики. Импортировать кокаин в коробках с детскими игрушками решили двое бывших морских пехотинцев, товар которых и оказался у мальчика, передает Daily Star.

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