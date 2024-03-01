Рисунки 8200-летней давности в Патагонии помогали охотникам-собирателям выживать на протяжении 130 поколений

Это место обеспечивало культурную “подстраховку” в те времена, когда выжить было невыносимо трудно. Древние рисунки на стенах патагонской пещеры были датированы возрастом 8 200 лет, что делает их самыми древними из известных наскальных рисунков в этом регионе на несколько тысячелетий.
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