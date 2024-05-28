Военкоры рассказали о ликвидации во Львовской области 300 солдат ВСУ

Российские военные атаковали временный лагерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта Самбор в Львовской области, как сообщили журналисты Telegram-канала «НгП раZVедка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии