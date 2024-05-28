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Военкоры рассказали о ликвидации во Львовской области 300 солдат ВСУ

Российские военные атаковали временный лагерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта Самбор в Львовской области, как сообщили журналисты Telegram-канала «НгП раZVедка».

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