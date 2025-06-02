Лавров обсудил с замгенсека ООН деполитизацию усилий организации по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томом Флетчером.
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