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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге

В Кемеровской области сотрудники УФСБ по региону предотвратили теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Александр
Их что, разбудили? Ну слава Богу! Пусть трудятся на благо России!
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