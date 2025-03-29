Научный центр изучения Арктики хочет опубликовать атлас опасных процессов в ЯНАО

На Ямале хотят опубликовать атлас-монографию опасных экзогенных процессов на территории округа. Научный центр изучения Арктики ищет специалистов для рецензирования, литературно-стилистического редактирования текста и оформления дизайна.
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