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Царьград

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Челябинская область упала на 44-е место по благосостоянию жителей

Челябинская область упала на 44-е место по благосостоянию жителей

Челябинская область по итогам 2025 года заняла 44-е место в рейтинге материального благополучия населения, составленном «РИА Новости», с результатом 62,3 балла.

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