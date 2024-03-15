Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда придет потепление?

Уже на новой рабочей неделе днем местами воздух прогреется до +10 градусов В выходные, 16 и 17 марта, Алтайский край окажется во власти северного циклона, который принесет в регион осадки, метели и усиление ветра.
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