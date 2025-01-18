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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой против возвращения Тедеско: «Россия – бездонное дно, куда все хотят приехать, заработать сумасшедшие деньги и уехать. Беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей»

– Как вам видится возвращение Тедеско в Россию? – Ни в коем случае! Ясно, что кто-то его будет пихать.

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