США не вытащат Европу из топливной пропасти

На мировом рынке нефти продолжается масштабный кризис, вызванный событиями на Ближнем Востоке, и его последствия купировать пока не получается Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Западная пресса со ссылкой на аналитическую платформу Kpler пишет, что на последней встрече стран G7 была достигнута договоренность, по условиям которой участники обязуются высвободить из своих чрезвычайных резервов (это ключевое определение) не менее ста миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов — и в первую очередь дизельного топлива, дефицит которого медленно, но все более плотно накрывает и Америку, и Евросоюз вместе с Великобританией.