Уехать придётся за 15 дней: Новые правила для мигрантов и их детей. Путин утвердил

Президент Владимир Путин утвердил новые правила для мигрантов и их детей. Документы меняют порядок продления пребывания, вводят дополнительные требования к доходам, а в отдельных случаях уехать придётся за 15 дней.
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