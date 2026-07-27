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Царьград

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Уехать придётся за 15 дней: Новые правила для мигрантов и их детей. Путин утвердил

Уехать придётся за 15 дней: Новые правила для мигрантов и их детей. Путин утвердил

Президент Владимир Путин утвердил новые правила для мигрантов и их детей. Документы меняют порядок продления пребывания, вводят дополнительные требования к доходам, а в отдельных случаях уехать придётся за 15 дней.

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Комментарии
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Maxim
рабочая виза, как во всём мире, да и всё ...
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1 м.