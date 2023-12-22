В Испании официально запустили 314-Пфлопс суперкомпьютер MareNostrum 5, который вск...

В Испании официально запустили 314-Пфлопс суперкомпьютер MareNostrum 5, который вскоре объединится с двумя квантовыми компьютерами21 декабря в Суперкомпьютерном центре Барселоны — Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) — в торжественной обстановке официально запустили европейский суперкомпьютер MareNostrum 5 производительностью 314 Пфлопс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)