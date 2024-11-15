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Эксперт предположил возможную гибель выброшенной на берег косатки

Эксперт предположил возможную гибель выброшенной на берег косатки

Состояние выброшенной на берег Камчатки косатки крайне тяжелое, скорее всего, животное погибнет. Об этом 15 ноября сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии камчатского филиала Тихоокеанского института географии (ТИГ) Дальневосточного отделения (ДВО) Российской академии наук (РАН) Александр Бурдин.

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