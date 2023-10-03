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WSJ: США могут оказывать помощь Украине всего несколько месяцев

WSJ: США могут оказывать помощь Украине всего несколько месяцев

США располагают некоторыми денежными средствами для помощи Украине, даже несмотря на подписанный ранее главой Белого дома Джо Байденом закон, который не предусматривает финансирование Киева, однако этих денег хватит на короткое время.

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