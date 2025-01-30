59-летняя блогерша похвасталась обнаженными ногами и вызвала ажиотаж в сети

Блогерша Джина Древаловски из Германии похвасталась обнаженными ногами и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 420 тысяч подписчиков.