Основные типы беспилотников применяемых противником. Применение "Гарпий" в каких-то значимых кол-вах не отмечалось, вместо них лучше бы добавили польские БПЛА Warmate.
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Основные типы беспилотников применяемых противником. Применение "Гарпий" в каких-то значимых кол-вах не отмечалось, вместо них лучше бы добавили польские БПЛА Warmate.
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