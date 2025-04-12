Bloomberg: Румыния попыталась наладить контакты с администрацией Трампа

Чиновники из Румынии пытаются наладить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа после того, как ранее вице-президент Джей Ди Вэнс подверг критике власти Румынии в связи с аннулированием результатов первого тура президентских выборов, прошедших 24 ноября.