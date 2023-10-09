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Буданов заявил, что украинский спецназ трижды пытался взять под контроль ЗАЭС

Буданов заявил, что украинский спецназ трижды пытался взять под контроль ЗАЭС

Как рассказал в интервью украинскому журналу NV начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, спецназ украинской разведки трижды пытался взять под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию, передает Telegram-канал Klymenko Time.

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