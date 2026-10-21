Челябинский областной суд оставил под стражей и. о. руководителя МУП «Чебаркульские районные коммунальные сети» Глеба Еремеева, обвиняемого в превышении должностных полномочий при оплате 1,3 млн рублей за демонтаж котельной в селе Травники.