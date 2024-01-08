2 Виктор Анисимов Только идиот или враг России может требовать включения в состав России всей территории Украины.
Только враг России может требовать включения в состав России всей территории Украины
Комментарии
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Александр Симаков
Юг Украины (Николаев и Одесса) нужны нам ещё и потому, что нужен коридор до Приднестровья - ещё одному потенциальному субъекту РФ.
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11 час.
v
valeriy
забрать все истинно Русские территории, а западенцев оставить западу пусть их сами кормят...
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7 час.
Михаил Гринжук
Можно взять всю но только после полного уничтожение всего бендеровского мусора в печках. А на их землях поселить нормальных пусть даже африканцев
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3 час.
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