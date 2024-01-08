Только враг России может требовать включения в состав России всей территории Украины

Александр Симаков Юг Украины (Николаев и Одесса) нужны нам ещё и потому, что нужен коридор до Приднестровья - ещё одному потенциальному субъекту РФ.

v valeriy забрать все истинно Русские территории, а западенцев оставить западу пусть их сами кормят...