В Рязани IT-специалисты лидируют по уровню удовлетворённости зарплатой — SuperJob

На втором месте — инженеры-проектировщики: 34% из них сообщили об удовлетворённости своим доходом.Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди трудоустроенных жителей Рязани из числа экономически активного населения.
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