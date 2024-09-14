WP: украинцы опасаются победы Трампа на выборах в США

Многие украинцы опасаются возможной победы кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США, заявил политический аналитик Фарид Закария в статье, опубликованной 13 сентября на сайте The Washington Post.
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