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Победительница "Холостяка" Богдан призналась, к кому из красавцев на "Танцях з зірками" неравнодушна: "Вот они"

Победительница "Холостяка" Богдан призналась, к кому из красавцев на "Танцях з зірками" неравнодушна: "Вот они"

Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, кому симпатизирует на шоу "Танці з зірками", отвечая на вопрос одного из фанатов.

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