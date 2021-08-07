Литва и Польша попросили у Евросоюза больше денег на защиту от нашествия мигрантов

Премьер-министры Литвы и Польши Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали Евросоюз ужесточить меры воздействия в отношении Белоруссии в связи с миграционным кризисом в регионе, в провоцировании которого они обвиняют Минск, сообщает RuBaltic.