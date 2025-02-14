Выступление Джеймса Дональда Боумена, в миру более известного как вице-президента Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнса, на ежегодной Мюнхенской конференции […] The post Вице-президент США отчитал европейцев appeared first on Медиакратия.
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