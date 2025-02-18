Новый вызов в экономике, россияне просят отсрочки по кредитам. Обзор Банки.ру

Правительство и ЦБ не допустят переохлаждения экономики, пишут «Ведомости». Перед экономическими властями возник новый вызов – на смену мерам по борьбе с перегревом экономики пришла задача не допустить ее переохлаждения.
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