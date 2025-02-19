Петербургскую промышленность поддержат дополнительными видами профориентации 

Законопроект об этом поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 19 февраля, единогласно приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия Смольного в сфере поддержки промышленности.
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