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Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

По данным независимого исследования, проведенного порталом iPhones, скорость мобильного интернета Билайн выросла за два года на 36%*.

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