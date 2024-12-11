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«Я согласен с Пьяничем в его призыве отказаться от двойных стандартов в спорте»

«Я согласен с Пьяничем в его призыве отказаться от двойных стандартов в спорте»

Эйден Макгиди — один из самых ярких легионеров «Спартака». Вы точно помните его фирменные навесы и прорывы по флангу, эффектные голы и, наконец, ирландский акцент, который со временем трансформировался в русскую речь.

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