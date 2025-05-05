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Китай

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Си Цзиньпин призвал приложить все силы для поиска и спасения людей после крушения двух экскурсионных судов на юго-западе Китая

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье призвал приложить все силы для поиска и спасения оказавшихся в воде людей, а также лечения всех пострадавших после крушения двух экскурсионных судов в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

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