"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации

Жесткие методы принудительной мобилизации на Украине привели к полному падению мотивации в рядах ВСУ и рекордному росту числа дезертиров, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин .
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