Мировое обозрение

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Запланированная кража российских активов – чем ответит Москва?

Запланированная кража российских активов – чем ответит Москва?

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября, где проходило обсуждение проекта резолюции по возмещению Россией ущерба Украине в результате проведения СВО, было рекомендовано «создание её [ГА ООН] членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против неё, а также для продвижения и координации сбора данных».

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