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«Динамо» обыгрывает «Спартак» в дерби после 1-го тайма благодаря голу Артура

«Динамо» после первого тайма обыгрывает «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ.«Динамо» после первого тайма обыгрывает «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ.

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