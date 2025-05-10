Городское родительское собрание ´Ответственное родительство как основа формирования, сохранения и укрепления семейных ценност...

5 мая 2025 года на базе средней школы 34 прошло городское родительское собрание ´Ответственное родительство как основа формирования, сохранения и укрепления семейных ценностей´✅Открыла собрание начальник управления по образованию Елена Лисица.
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