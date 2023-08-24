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Моих одноклассников загребли в ВСУ – увижу ли я их снова? Записки галичанина

Моих одноклассников загребли в ВСУ – увижу ли я их снова? Записки галичанина

Под рубрикой «Записки галичанина» «ПолитНавигатор» продолжает серию публикаций  бывшего жителя Львова, который переехал в Россию, живет и работает в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Неужели уже добрались до западэнщины?  В центре, на востоке и на севере Украины уже все переловили? А западэнськие разве еще не все свалили под видом &quot;беженцев&quot;?  Они же только с безоружными и беззащитными &quot;хэрои&quot;....
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21 час.
вл
валерий лисицын
Те бандеровские выродки которые смылись к ляхам , немцам и в другие страны вернутся, когда всё утихнет и и снова будут сеять своё поганое семя на Украине. Так уже было после амнистии Хрущёва.
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20 час.

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