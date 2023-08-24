Под рубрикой «Записки галичанина» «ПолитНавигатор» продолжает серию публикаций бывшего жителя Львова, который переехал в Россию, живет и работает в Санкт-Петербурге.
Моих одноклассников загребли в ВСУ – увижу ли я их снова? Записки галичанина
Комментарии
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лл
лина любимцева
Неужели уже добрались до западэнщины? В центре, на востоке и на севере Украины уже все переловили? А западэнськие разве еще не все свалили под видом "беженцев"? Они же только с безоружными и беззащитными "хэрои"....
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21 час.
вл
валерий лисицын
Те бандеровские выродки которые смылись к ляхам , немцам и в другие страны вернутся, когда всё утихнет и и снова будут сеять своё поганое семя на Украине. Так уже было после амнистии Хрущёва.
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20 час.
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